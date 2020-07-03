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Reuters: Макрон не назначит Филиппа вновь на пост премьера Франции

Имя нового главы кабинета министров, как ожидается, будет объявлено в ближайшие часы

ТАСС, 3 июля. Эдуар Филипп, подавший в отставку с поста премьер-министра Франции, не будет переназначен на эту должность, как это иногда бывает при перестановках во французском правительстве. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

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Имя нового главы кабинета министров, как ожидается, будет объявлено в ближайшие часы.

Ранее во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльФилипп, Эдуар
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