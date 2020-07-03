Reuters: Макрон не назначит Филиппа вновь на пост премьера Франции

ТАСС, 3 июля. Эдуар Филипп, подавший в отставку с поста премьер-министра Франции, не будет переназначен на эту должность, как это иногда бывает при перестановках во французском правительстве. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.