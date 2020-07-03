Президент Южной Осетии поздравил Путина с итогами голосования по поправкам к конституции

ЦХИНВАЛ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии (РЮО) Анатолий Бибилов поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы РЮО.

"Многоуважаемый Владимир Владимирович, искренне рад от имени народа Республики Южная Осетия, а также от себя лично адресовать вам поздравления с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Активное участие в голосовании приняли и российские граждане в Южной Осетии. Результаты состоявшегося референдума убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом вашего курса по возрождению мощи российского государства, социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния населения и консолидации общества", - говорится в послании, которое Бибилов направил президенту РФ.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. ЦИК РФ на заседании 3 июля принял постановление об утверждении результатов голосования. Согласно документу, поправки поддержали 77,92% проголосовавших. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.