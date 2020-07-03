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Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Израилем может быть заключено в 2020 году

Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне назвал эту тему очень важной

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем может быть заключено в текущем году. Об этом заявил в пятницу временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эфире телеканала "Россия-24".

"Одна важная тема, над которой мы работаем, - это зона свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что есть все возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем 2020 году, подписать его, потом имплементировать", - сказал израильский дипломат.

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