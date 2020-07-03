СМИ: турецкие ВВС нанесли удары по северу Ирака

ТАСС, 3 июля. ВВС Турции нанесли серию ударов по северу Ирака. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на курдские источники.

По их данным, бомбардировке подверглась провинция Дахук, входящая в состав Иракского Курдистана. О результатах атаки пока не сообщается.

Как отмечает телеканал, Анкара продолжает и наземную операцию. Согласно его информации, турецкие войска к настоящему моменту создали 24 военные базы в горах Северного Ирака.

15 июня Турция начала на севере Ирака воздушную операцию Pence - Kartal ("Лапа - Орел"). Был уничтожен 81 объект запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, в том числе укрытия и схроны.

16 июня посол Турции в Багдаде Фатих Йылдыз был вызван в МИД Ирака, где ему была вручена нота протеста. Однако с 17 июня в Северный Ирак были переброшены турецкие коммандос. Наземная фаза операции получила название Pence - Kaplan ("Лапа - Тигр"). 18 июня МИД Ирака повторно вызвал посла Турции, вручив ему еще одну ноту протеста в связи с операцией.