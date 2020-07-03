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Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции

До этого он занимал должность заместителя руководителя администрации президента
Премьер-министр Франции Жан Кастекс Gonzalo Fuentes/Pool via AP
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс
© Gonzalo Fuentes/Pool via AP

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен в пятницу новым главой кабинета министров страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

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"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - указывается в сообщении.

Жан Кастекс, которому в июне исполнилось 55 лет, оказался в центре внимания аналитиков весной, когда Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина, введенного из-за пандемии. За год до этого он был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года.

Во главе правительства Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который утром 3 июля подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту премьера. 4 июля Филипп должен вступить в должность мэра Гавра. 

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльФилипп, Эдуар
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