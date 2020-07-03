Слушания по делу MH17 продолжатся 31 августа

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 3 июля. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года продолжатся 31 августа. Об этом заявил в пятницу на судебном заседании председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Слушания по делу [Игоря] Гиркина, [Сергея] Дубинского, [Леонида] Харченко и [Олега] Пулатова после сегодняшнего заседания будут отложены до 31 августа, - сказал он. - В этот день начнется следующий блок слушаний. Все обвиняемые уже получили повестки о явке в суд". Судья добавил, что в ходе данного заседания суд огласит решения, касающиеся требований, сделанных прокуратурой и защитой Пулатова, а также адвокатами родственников.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Судебный процесс над ними начался 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.