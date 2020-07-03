СМИ: турецкий суд приговорил к тюрьме четырех активистов Amnesty International

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Суд Стамбула приговорил в пятницу четырех активистов из местных отделений правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") к тюремным срокам. Об этом сообщает газета Sabah.

По данным издания, председатель одного из отделений Танер Кылыч приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения, трое других - к 2 годам и 1 месяцу. Их признали виновными по статье "причастность к вооруженной террористической группировке".

Власти Турции задержали в начале июня 2017 года Кылыча и еще 22 юристов по подозрению в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которого Анкара обвиняет в совершении попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке новой попытки переворота в республике. В конце июля прошлого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу заявил, что глава турецкого представительства этой организации Идиль Эсер причастна к деятельности FETO. При этом министр заверил, что Анкара не пытается препятствовать деятельности Amnesty International.