Телеканал "112 Украина" считает цензурой решение Нацсовета по ТВ провести проверку канала

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина" считает назначение Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания внеплановой проверки очередным актом цензуры. С таким заявлением телеканал выступил в пятницу в связи с назначением внеплановой проверки.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 июля назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина". Это очередной акт цензуры к вещателю", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что формальным поводом стало цитирование статьи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, который, как сообщается на сайте Нацсовета, "в своем комментарии положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации".

Вещатель напомнил, что Медведчук комментирует статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest, вызвавшую огромный резонанс и широко освещавшуюся как в мировых, так и в украинских средствах массовой информации. "Телеканал "112 Украина" считает своей миссией донесение до зрителей актуальной новостной повестки с комментариями народных депутатов, ученых и экспертов. Этот случай не является исключением. Появление резонансной информации требует реакции нашего телеканала. А цитирование Виктора Медведчука, как единственного украинского политика, который дал детальный и подробный анализ этой статьи, является частью нашей работы - информирования наших зрителей", - подчеркивается в заявлении.

В этой ситуации вещатель оценивает действия Нацсовета "как акт цензуры карательного органа власти, в очередной раз продемонстрировавшего свое предвзятое отношение к телеканалу "112 Украина".

"Мы продолжим информировать наших зрителей по всей актуальной повестке дня, не боясь запугиваний со стороны Нацсовета", - отметил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Суть проверки

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 июля назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" на наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, а также за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Как сообщается на сайте Нацсовета, "в ходе мониторинга в эфире телеканала 22 - 24 июня" был зафиксирован комментарий Медведчука, в котором он "позитивно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по поводу их реализации".

Нацсовет утверждает, что в статье, опубликованной в американском журнале "The National Interes" от 18 июня, которую комментировал Медведчук, президент РФ Владимир Путин переложил ответственность за начало Второй мировой войны на Великобританию, Францию, Польшу, "тем самым исказив исторические факты", но ни гости в студии, ни ведущий во время эфиров 22 - 24 июня, не оценили эти заявления.

"Продемонстрированная в эфире позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий на Украине является благоприятной для российского правительства, такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезного международного напряжения, что представляет угрозу национальной безопасности Украины", - считают в Нацсовете.

В апреле Нацсовет назначил проверку телеканала "112 Украина" из-за российского мультфильма на Пасху. В январе телеканал проверяли "за разжигание вражды". В декабре прошлого года Нацсовет вынес предупреждение спутниковым телеканалам "112 Украина" и "Горизонт-TV" (Харьковская область) за несоблюдение правил вещания в Дни памяти.