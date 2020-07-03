{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лондонский суд приговорил планировавшую теракт британку к пожизненному заключению

Она должна будет провести в тюрьме не меньше 14 лет, прежде чем сможет просить о досрочном освобождении

ТАСС, 3 июля. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил к пожизненному заключению британку, намеревавшуюся устроить теракты в соборе Святого Павла и одной из гостиниц британской столицы на Пасху. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, осужденная должна будет провести в тюрьме не менее 14 лет, прежде чем сможет просить о досрочном освобождении.

37-летняя Сафия Амира Шейх была задержана в октябре 2019 года. В феврале она признала себя виновной в подготовке теракта и распространении террористических публикаций. Как говорилось в обвинении, Шейх наладила связи с человеком, который мог изготовить для нее взрывное устройство. Также она совершила осмотр собора и отеля (его название не приводится), где собиралась устроить теракты.

По данным стороны обвинения, женщина собиралась принести клятву верности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, Шейх распространяла информацию экстремистского характера через мессенджер Telegram в период между августом и октябрем 2019 года.

Теги
Великобритания
WSJ: сотрудники спецслужб США, боясь увольнения, дозируют информацию для Трампа
По данным газеты, эта специфика проявилась во время истории с публикацией The New York Times с утверждениями о якобы установленных в Афганистане контактах России с "Талибаном"
Читать полностью