Лондонский суд приговорил планировавшую теракт британку к пожизненному заключению

ТАСС, 3 июля. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил к пожизненному заключению британку, намеревавшуюся устроить теракты в соборе Святого Павла и одной из гостиниц британской столицы на Пасху. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, осужденная должна будет провести в тюрьме не менее 14 лет, прежде чем сможет просить о досрочном освобождении.

37-летняя Сафия Амира Шейх была задержана в октябре 2019 года. В феврале она признала себя виновной в подготовке теракта и распространении террористических публикаций. Как говорилось в обвинении, Шейх наладила связи с человеком, который мог изготовить для нее взрывное устройство. Также она совершила осмотр собора и отеля (его название не приводится), где собиралась устроить теракты.

По данным стороны обвинения, женщина собиралась принести клятву верности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, Шейх распространяла информацию экстремистского характера через мессенджер Telegram в период между августом и октябрем 2019 года.