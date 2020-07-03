Литва направила России ноту в связи с инцидентом на нефтяной платформе у Калининграда

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Литва направила посольству России ноту в связи с инцидентом на нефтяной платформе D-6 в Балтийском море, находящейся в 5 км от литовско-российской границы и неподалеку от берегов Калининградской области Российской Федерации. Об этом в пятницу сообщило на своем сайте внешнеполитическое ведомство республики.

"В ноте выражается глубокая озабоченность природоохранными нарушениями, которые установлены на платформе D-6 российским Росприроднадзором", - говорится в сообщении.

Литовская сторона попросила предоставить детальную информацию о проверке, проведенной на D-6 и возможно имевших место инцидентах, во время которых якобы "мог быть нанесен ущерб экосистеме Балтийского моря и его побережья".

МИД Литвы на официальные российские источники не ссылается. Ведомство говорит об "информации, появившейся в публичном пространстве".

Росприроднадзор в июне выявил нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды в результате документарной проверки деятельности ООО "Лукойл-Калининградморнефть" в части работы ледостойкой стационарной платформы (D-6) Кравцовского нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря в Калининградской области. Как сообщило ведомство, установленные нарушения могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду.