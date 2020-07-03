Администрация Гонконга выразила протест США из-за одобрения законопроекта о санкциях

ТАСС, 3 июля. Администрация Гонконга выразила решительный протест США в связи с одобрением законопроекта о введении санкций против китайских физических и юридических лиц после принятия закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на ее сайте.

"Последовательное принятие законодательной властью США актов, нацеленных на Гонконг, неотъемлемую часть КНР, под предлогом [борьбы за] права человека, демократию и автономию Гонконга является вопиющим нарушением [взаимных] обязательств между двумя нациями и проявлением неуважения, - говорится в распространенном сообщении. - Данный законопроект и так называемые санкции абсолютно неприемлемы. Они не смогут остановить нас, но нанесут ущерб отношениям и интересам Гонконга и США".

2 июля Сенат Конгресса единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. В частности, он предполагает введение ограничительных мер в отношении банков и компаний, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Накануне аналогичный законопроект тоже единогласно одобрила Палата представителей. После одобрения в Сенате документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.