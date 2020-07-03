Радикалы бросили гранату в полтавский офис "Оппозиционной платформы"

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Представители националистических организаций бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, пострадала секретарь. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады, член фракции ОПЗЖ Илья Кива.

"В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива <...>, она получила легкую контузию", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

На место происшествия выехали следственные органы, сам политик считает инцидент терактом. "Это, наверное, первый в истории теракт по отношению к нашей политической структуре. И все это происходит под [националистические] возгласы "Слава Украине" и "Слава нации, смерть врагам", - добавил Кива.

Ранее радикалы неоднократно нападали на офисы ОПЗЖ по всей стране. В минувший понедельник ночью было совершено нападение на общественную приемную ОПЗЖ в Краматорске. Люди в масках повредили входные двери, измазали красной краской стены и ступени офиса.

25 июня представители ряда националистических организаций, запрещенных в России, провели в Харькове пикет у здания офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в ходе которого сожгли российский флаг.

23 мая члены "Национального корпуса" напали на офис главы политсовета партии Виктора Медведчука в центре Киева. Участники акции, выкрикивая националистические лозунги, бросали файеры и дымовые шашки в окна, применяли взрывпакеты и обливали здание краской. Они требовали отменить регистрацию партии и возбудить уголовное дело против ее лидеров за "государственную измену". В свою очередь ОПЗЖ назвала нападение радикалов попыткой запугивания и местью за принципиальную позицию партии в вопросах выполнения минских соглашений, установления мира в Донбассе и по поводу внешнего управления Украиной со стороны США.