{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жан Кастекс вступил в должность премьера Франции на церемонии в Матиньонском дворце

Ранее он занимал пост замглавы президентской администрации

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Курировавший в администрации президента процесс выхода Франции из режима самоизоляции Жан Кастекс вступил в пятницу в должность премьер-министра, приняв полномочия у своего предшественника Эдуара Филиппа в Матиньонском дворце. Трансляция церемонии велась в Twitter правительства.

Во дворе резиденции премьера собрались все сотрудники аппарата французского кабмина, многие из которых были в медицинских масках. Встречать нового премьера на ступени дворца вышел Филипп. Следуя санитарным правилам, установленным с началом пандемии, они воздержались от рукопожатий и прошли в рабочий кабинет для совещания тет-а-тет, которое длилось больше 30 минут.

Кастекс, занимавший прежде пост замглавы президентской администрации, был назначен в пятницу распоряжением президента Эмманюэля Макрона новым премьером после отставки Филиппа. Во Франции главе государства не требуется заручаться поддержкой парламента для назначения премьера.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
МАГАТЭ заявило об отсутствии ядерных материалов на месте пожара на объекте в Натанзе
Радиоактивного загрязнения не последовало
Читать полностью