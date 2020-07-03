Власти ОАЭ разрешили подданным страны путешествовать за границу

ТАСС, 3 июля. Власти ОАЭ в рамках смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам путешествовать за границу. Об этом сообщило в пятницу эмиратское агентство WAM.

По его данным, такие поездки будут возможны только при соблюдении мер предосторожности как на территории ОАЭ, так и в пунктах назначения. Между тем власти страны рекомендовали воздержаться от заграничных поездок лицам старше 70 лет и людям с хроническими заболеваниями.

По последним данным, с начала пандемии в ОАЭ зарегистрировано свыше 49,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 38,6 тыс. пациентов выздоровели, 317 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.