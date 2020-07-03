AFP: французский суд рассмотрит жалобы по коронавирусу в отношении бывшего премьера

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Судебное расследование будет начато во Франции в отношении бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа, бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен и ее преемника на посту главы этого ведомства Оливье Верана в связи с поданными против них жалобами о неэффективном управлении кризисом в здравоохранении. Об этом в пятницу сообщило Agence France Press (АFP) со ссылкой на генерального прокурора.

По данным агентства, рассмотрением жалоб займется следственная комиссия при Суде республики - единственном органе, уполномоченном рассматривать иски к действующим членам правительства.

В конце марта медработники обвинили бывшего тогда премьером Филиппа и экс-министра Бюзен в "правительственной лжи" и утаивании информации о ситуации с распространением коронавируса на территории Франции.

В частности, они утверждают, что правительство было обязано начать запасать маски, тесты и другие необходимые материалы, когда узнало о возможных масштабах бедствия, однако оно этого не сделало. Адвокаты медработников ссылаются на интервью экс-министра Бюзен газете Le Monde, в котором она утверждала, что, покидая свой пост еще в январе, знала "о надвигающемся цунами".

Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра с 2017 по 2020 год, ранее в пятницу он подал прошение об отставке правительства.