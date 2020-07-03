МАГАТЭ заявило об отсутствии ядерных материалов на месте пожара на объекте в Натанзе

ВЕНА, 3 июля. /ТАСС/. Ядерных материалов в здании на объекте по обогащению урана в Натанзе, где произошел пожар, не было. Радиоактивного загрязнения не последовало. Об этом сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно заявлению МАГАТЭ, Иран уведомил агентство о пожаре в здании на территории установки по обогащению урана в Натанзе. Пожар был потушен, на объекте не было ядерного материала, никто не пострадал. "Агентство может подтвердить, что на тот момент на месте не было инспекторов МАГАТЭ и что на площадке, где произошел инцидент, нет ядерных материалов", - отмечается в заявлении.

Ядерный объект в Натанзе находится под действием системы гарантий МАГАТЭ (они направлены на контроль над ядерной деятельностью неядерных государств, чтобы противодействовать использованию ядерной программы в целях создания ядерного оружия), а также проверок и мониторинга в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. МАГАТЭ в связи с этим находится в контакте с иранскими властями для подтверждения, что инцидент не скажется на работе агентства по проверке гарантий.

В четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об инциденте на атомном объекте в Натанзе. По его словам, в результате происшествия был повреждено одно из строившихся зданий, жертв нет.