Пентагон опроверг информацию о том, что колонна США подверглась нападению на востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Колонна американской военной техники не подвергалась нападению в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирии. Об этом сообщил в пятницу в Twitter официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Он опроверг сообщение сирийского государственного агентства SANA, которое ссылалось на местные источники. "Этот материал SANA совершенно не соответствует действительности. Ни один патруль коалиции не подвергался нападению", - написал полковник.

По сведениям агентства, инцидент произошел у одной из деревень в восточной части провинции.