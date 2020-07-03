Госдеп не считает, что наращивание Китаем своего ядерного арсенала связано со сдерживанием

ВАШИНГТОН, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Наращивание Китаем своего ядерного арсенала и создание ядерной триады не имеет отношения к "минимальному сдерживанию". Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в пятницу представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать высказывания заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина.

"Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал. Они стремятся удвоить свой ядерный потенциал в течение следующего десятилетия. Были разговоры об одной тысяче боеголовок. Пекин хочет [ядерную] триаду с пусковыми установками наземного базирования или ракетами наземного базирования, подводными лодками и бомбардировщиками. Это не минимальное сдерживание. Трехсторонняя гонка вооружений дестабилизирует ситуацию и не повысит безопасность ни Китая, ни России", - полагает дипломат.

По его словам, Пекин "должен пересмотреть" свой отказ от участия в переговорах по контролю над вооружениями с РФ и США и "присоединиться к этим обсуждениям". "Президент [США Дональд] Трамп хочет трехстороннее соглашение, которое соответствовало бы нынешней обстановке в области безопасности, где Китай и Россия участвуют в гонке вооружений. Китай подводит не только нас и Россию, но и весь мир. Если Китай хочет быть ответственной державой, то он должен присоединиться к соглашениям ответственных держав. Свободное место ждет его за столом", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Давление на Китай

Дипломат высказал надежду, что на "Китай усиливается давление с тем, чтобы он присоединился к процессу контроля над стратегическими вооружениями". "Союзники [США] по НАТО присоединились к призыву. Эстония, Латвия, Литва, Польша и Нидерланды призвали Китай участвовать [в консультациях]. В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести с нами переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению", - считает он.

Фомин заявил в пятницу, что Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности. Он напомнил, что на протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.

Генерал-полковник отдельно остановился на ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Замглавы Минобороны заявил, что выход США из этого соглашения Москва расценивает как "ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, исключительно надуманными". Комментируя данное заявление, представитель Госдепартамента процитировал госсекретаря Майкла Помпео, который ранее заявил: "Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет безопасность США, их союзников и партнеров; поддается проверке и обеспечению; включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Президент Трамп поручил своей администрации начать новую главу путем стремления к новой эре контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого. По мере продвижения вперед Соединенные Штаты призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира".

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что попытки американских властей привлечь Китай к переговорам по ядерным вооружениям с участием России и США абсурдны, поскольку Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.