Спецпредставитель США по Афганистану обсудил с талибами установление мира в стране

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад обсудил в Дохе с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вопросы начала межафганских переговоров и установление мира в республике. Об этом в пятницу в Twitter рассказал сам дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

"На встрече с талибами мы подчеркнули возможности экономического развития [страны], которые последуют за устойчивым миром. Мы согласились с тем, что разработка планов в поддержку мира никогда не может начаться слишком рано, если обе стороны смогут преодолеть последние препятствия на пути к межафганским переговорам", - написал Халилзад.

По его словам, в консультациях принимал участие один из руководителей движения мулла Абдулла Гани Барадар, который признал, что обе стороны должны пойти на компромисс для экономического развития страны. "Талибан" признает, что все афганцы должны будут пойти на компромисс, чтобы привлечь необходимые инвестиции в будущее Афганистана", - заключил дипломат.

В конце июня Госдепартамент сообщил, что Халилзад отправится в Доху, Исламабад и Ташкент для обсуждения вопросов начала межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.