На выборах в Белоруссии завершается этап выдвижения кандидатов в президенты

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов в президенты Белоруссии завершается в субботу в соответствии с календарным планом избирательной кампании. С 5 июля начнется процесс регистрации кандидатов, который продлится до 14 июля, следует из графика, опубликованного на официальном сайте Центризбиркома (ЦИК) страны.

"В Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов поданы документы для регистрации в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Сергея Черечня,", - отметили ТАСС в ЦИК.

Для выдвижения кандидатами в президенты инициативным группам претендентов предстояло собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Из 15 первоначально зарегистрированных инициативных групп собранные подписи в территориальные комиссии сдали представители семи претендентов. Лидером стал действующий глава государства, в поддержку которого было собрано 1 млн 939 572 достоверные подписи. Следом идет находящийся под арестом по обвинению в экономических преступлениях экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Из более чем 361 тыс. поданных в комиссию подписей достоверными были признаны почти 166 тыс.

Как свидетельствуют данные ЦИК, необходимое количество действительных подписей собрали также Дмитриев, Канопацкая, Тихоновская и Черечень. Из более чем 200 тыс. собранных подписей в поддержку выдвижения Цепкало достоверными были признаны чуть более 75 тыс. Тем не менее, ЦИК рассмотрит заявление Цепкало о регистрации кандидатом. Сам претендент ранее заявил, что в оставшееся время вместе со своим штабом постарается оспорить решения территориальных избирательных комиссий, забраковавших подписи. При этом Цепкало не исключил, что впоследствии может объединить усилия с другим претендентом в борьбе за пост президента Белоруссии.

Проверка документов

Для регистрации потенциальные кандидаты в президенты подали в ЦИК заявление о согласии баллотироваться на высший государственный пост, декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, а также анкету с биографическими данными. Сотрудники аппарата Центризбиркома в эти дни заняты проверкой достоверности поданных документов. В частности, для этого ЦИК направляет запросы в различные государственные органы - Бюро технической инвентаризации, Госавтоинспекцию, а также в банковские и другие учреждения.

ЦИК может отказать в регистрации кандидатом, если посчитает, что представленные в декларации не соответствующие действительности сведения носят существенный характер. "Разъяснение о том, какие не соответствующие действительности сведения о доходах и имуществе имеют существенный характер, дает Центральная комиссия", - отмечается в Избирательном кодексе Белоруссии.

Предполагается, что регистрация кандидатов в президенты состоится на заседании ЦИК 14 июля.

Предвыборная агитация

Сразу после этого начнется этап предвыборной агитации, который продлится до 9 августа - основного дня голосования. Местные органы власти уже определили места для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий, организуемых кандидатами в президенты и их доверенными лицами. До 19 июля должны быть представлены в определенные Центризбиркомом печатные СМИ тексты предвыборных программ, которые публикуются не позднее чем за 20 дней до выборов.

Кандидаты в президенты получат право выступить по государственному телевидению и радио. Также предусмотрена возможность проведения дебатов между кандидатами и их доверенными лицами.

Досрочное голосование на президентских выборах пройдет с 4 по 8 августа.

В выборах президента Белоруссии в 2015 году участвовали четыре кандидата, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 83,5% избирателей. На предстоящих выборах Лукашенко будет баллотироваться на пост главы государства уже в шестой раз.