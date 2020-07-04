NYT: разведка указала Трампу на отсутствие прямых свидетельств сговора России и талибов

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Разведка США указала администрации президента Дональда Трампа на отсутствие прямых доказательств приписываемых Москве попыток предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

По их словам, 1 июля представители разведки передали администрации Трампа 2,5-страничный документ, в котором кратко излагались данные, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения, касающиеся России.

В тексте, согласно информации источников издания, указывается, что специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Национального контртеррористического центра (НКТЦ) при аппарате директора Нацразведки США считают полученные ими данные "средней надежности". При этом в документе подчеркивается, что эти сведения не могут напрямую подтверждать состоятельность утверждений о приписываемых Москве действиях. В то же время газета указывает, что другие разведывательные ведомства, в том числе Агентство национальной безопасности (АНБ) США, располагают еще менее надежной информацией на этот счет.