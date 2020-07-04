WSJ: США направили два авианосца в район проведения военных учений Китая

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. США направляют два своих авианосца в район поблизости от места проведения военных учений КНР у спорных островов Южно-Китайского моря. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal .

По ее данным, авианосцы Nimitz и Ronald Reagan в субботу приступят к выполнению "самых масштабных за последние годы" учений в Южно-Китайском море.

"Цель состоит в том, чтобы недвусмысленно указать нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности", - приводит газета слова командующего ударной группой контр-адмирала ВМС США Джорджа Уикоффа. По данным газеты, в рамках учений будут осуществляться полеты базирующихся на авианосцах самолетов с целью проверки их боеспособности.

Как отмечает The Wall Street Journal, Уикофф не уточнил, где именно будут проходить американские учения. При этом он подчеркнул, что они не являются ответом на китайские маневры, но отметил, что учения КНР "оправдывают присутствие [в регионе] ВМС США".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что учения КНР у спорных островов Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер.

"Америка соглашается с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии. Военные учения КНР в спорных водах Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер. Мы выступаем против неправомерных претензий Пекина. Точка", - написал он в Twitter.

В пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай проводит военные учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море в соответствии со своим исконным суверенным правом и не приемлет критику этих действий от США, которые являются главным дестабилизирующим фактором в регионе. Как он уточнил, оспариваемые у Китая другими государствами Парасельские острова (острова Сиша) - "исконная китайская территория", по данному вопросу "не существует абсолютно никаких пререканий".

Парасельские острова и расположенный по соседству архипелаг Спратли (Наньша) много лет остаются причиной многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.