Лукашенко заявил, что хочет прочных и конструктивных отношений с США

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на выстраивание прочных отношений с США и этому должно способствовать повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне. Об этом говорится в поздравлении президента Александра Лукашенко президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю Дня независимости США.

"Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте белорусского президента.

Лукашенко считает, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран. "Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов", - заявил Лукашенко.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. Так, были сняты американские санкции, продолжился активный диалог между странами, а также обмен визитами. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов, недавно было сказано, что это может произойти в ближайшие два месяца. Президент США Дональд Трамп в начале мая выдвинул на пост посла в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.