В КНДР заявили, что Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном

ТАСС, 4 июля. Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. Соответствующее сообщение в субботу опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Первый заместитель главы МИД КНДР указала, что Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах. "Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса", - приводит ЦТАК заявление Цой Сон Хи.

Высокопоставленный дипломат добавила, что КНДР составила более детальный "стратегический набор мер для реагирования на долгосрочные угрозы со стороны США", не уточнив, о каких решениях идет речь.

30 июня, как передал южнокорейский телеканал KBS, заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне, заявил, что встреча американского лидера Дональд Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает проведения новой встречи между Трампом и Ким Чен Ыном до выборов в США. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон на различных уровнях поддерживают контакты по этому вопросу.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.