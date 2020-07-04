В Киеве заявили, что встреча "нормандской четверки" в Берлине стала шагом к новому саммиту

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Делегация Украины обсудила с другими представителями "нормандской четверки" повестку дня контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения саммита в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении офиса президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном в субботу по итогам состоявшейся в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция).

"Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине", - говорится в заявлении офиса Зеленского.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", - приводятся в сообщении слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В заявлении украинской стороны также утверждается, что "российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии". При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.