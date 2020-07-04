Китай отверг прозвучавшие в ООН критические оценки нового закона в Гонконге

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Китай не согласился с мнением Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), назвавшего "туманными" и "чрезмерно широкими" положения нового закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В заявлении, распространенном в Женеве субботу, постоянное представительство КНР при женевской штаб-квартире ООН выразило сожаление по поводу этих высказываний официального представителя УВКПЧ, прозвучавших накануне на брифинге для журналистов, расценив их как вмешательство по внутренние дела Китая и как оскорбление, нанесенное всему китайскому народу, включая жителей Гонконга.

Как подчеркнуло постпредство КНР, "к сожалению, официальный представитель УВКПЧ закрыл глаза на важность закона и его роли и проявил безразличие к благополучию большинства жителей Гонконга". Вместо этого он интерпретировал этот документ "в негативной манере и расценил точные и четко обозначенные положения этого закона как "туманные" и "чрезмерно широкие". Кроме того, как подчеркнули в китайском представительстве, он выступил с "неоправданными обвинениями в отношении обоснованных действий полиции Гонконга по обеспечению правопорядка". "Эти ошибочные замечания со стороны представителя УВКПЧ представляли собой не только вмешательство в законотворческий суверенитет и внутренние дела, но и оскорбили весь китайский народ, включая соотечественников в Гонконге", - констатировала дипмиссия КНР. Она призвала УВКПЧ "воздержаться от дальнейших безответственных замечаний и прекратить вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

На брифинге для журналистов в Отделении ООН в Женеве 3 июля официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл заявил, что это ведомство "анализирует содержание нового закона о национальной безопасности" в Гонконге. "Мы обеспокоены тем, что в соответствии с этим законом уже произведены аресты", - сказал он. Сославшись на проведенный в управлении "предварительный анализ" документа, он выразил обеспокоенность тем, что "определения некоторых нарушений, перечисленных в законе, являются туманными и чрезмерно общими", что может привести к "дискриминационной или произвольной интерпретации" при применении закона и "подорвет защиту прав человека".

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.