Зеленский заявил, что встреча "нормандской четверки" в Берлине прошла хорошо

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не готов комментировать встречу "нормандской четверки" в Берлине, но знает, что она прошла хорошо.

"Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С [главой офиса президента Андреем] Ермаком еще не обсуждал этот вопрос", - сказал Зеленский в пятницу журналистам в Одессе, где находится с рабочей поездкой.

В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Офис украинского президента считает, что встреча "на шаг приблизила проведение саммита в Берлине". В заявлении украинской стороны также утверждается, что "российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии". При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

Однако заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак констатировал по итогам переговоров в Берлине, что прорыва на них не было достигнуто. В частности, "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено минскими соглашениями.

Дмитрий Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо выполнить большую работу по выполнению решений предыдущего саммита в Париже. В первую очередь это касается украинской стороны, которая должна принять десятки законов и согласовать их с Донбассом, отметил Дмитрий Козак.

В то же время он указал, что удалось "приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок".