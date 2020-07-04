КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины. Об этом он сказал журналистам в субботу в Одесской области, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - отметил Зеленский.

В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Перед ее началом портал Der Spiegel сообщил, что якобы российская сторона настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля в контактной группе представил проект по изменению конституции с целью закрепления особого статуса Донбасса и "без дополнительных условий" представить список удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц с целью их возможного последующего обмена. При этом Der Spiegel сослался на неофициальный рабочий документ российской делегации, который якобы поступил в распоряжение издания и лондонского Dossier Center.

Что касается встречи советников лидеров государств "нормандского формата" 3 июля в Берлине, Зеленский сказал, что не готов комментировать ее итоги, но знает, что она прошла хорошо. "Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с [главой офиса президента Андреем] Ермаком. Мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", - отметил президент.

Противоречивые оценки

Ранее офис украинского президента заявил, что встреча советников "на шаг приблизила проведение саммита в Берлине". В заявлении украинской стороны также утверждается, что "российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии". При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

Однако заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак констатировал по итогам переговоров в Берлине, что прорыва на них не было достигнуто. В частности, "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено минскими соглашениями.

Дмитрий Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты "нормандского саммита" на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо выполнить большую работу по выполнению решений предыдущего саммита в Париже. В первую очередь это касается украинской стороны, которая должна принять десятки законов и согласовать их с Донбассом, отметил Дмитрий Козак.

В то же время он указал, что удалось "приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок".