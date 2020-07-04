МИД КНДР: Пхеньян уважает выбор россиян на голосовании по поправкам к Конституции РФ

ТАСС, 4 июля. КНДР с уважением относится к решению граждан России поддержать внесение изменений в Конституцию РФ. Соответствующее заявление представителя МИД республики опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Мы рады, что успешно проводилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и уважаем выбор российского народа", - говорится в сообщении. В МИД КНДР подчеркнули важность голосования для экономической и политической обстановки в РФ, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы изменения вступили в силу, их должны были поддержать больше половины участников голосования, порог явки установлен не был. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.