Мэром Марселя впервые в истории города избрана женщина

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Женщина-врач и представитель партии "Европа - Экология - Зеленые" Мишель Рубирола была избрана в субботу мэром Марселя, второго по значимости города Франции. Трансляцию выборов провел телеканал BFM TV.

Таким образом, впервые в истории городским главой Марселя стала женщина. При этом крупнейший город Средиземноморья впервые за долгий период перешел в стан левых сил - ранее в течение 25 лет его мэром был представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Жан-Клод Годен.

Борьба за кресло мэра Марселя развернулась необычайно ожесточенная, многочасовая, и за ней следила вся страна. Голосование проводили муниципальные советники, избранные в ходе второго тура муниципальных выборов, который прошел в минувшее воскресенье. Рубиролу поддерживали "зеленые" и представители левых партий, которые образовали вместе с ней блок "Марсельская весна".

Женщина-политик располагала 42 голосами, однако такое же количество было и у кандидата от партии "Республиканцы" Ги Тесье. Все решали голоса представительницы французских социалистов, сенатора Самии Шали, которая готова была предоставить поддержку Рюбирола только в обмен на пост заместителя мэра, в чем ей, однако, было отказано. Выступающий от крайне правой партии "Национальное объединение" Стефан Равье, располагавший девятью голосами, прервал участие в предвыборных переговорах и отказался от голосования.

Первый тур не выявил победителя, однако перед вторым Самия Шали сняла свою кандидатуру в пользу Мишель Рубирола, что позволило той одержать победу с 51 голосом против 41 у Тесье. Известие о победе вызвало бурное ликование на улицах города, сравнимое по ажиотажу только с днями футбольных матчей.

Ликование в городе

63-летняя Рубирола тепло поблагодарила муниципальных советников и жителей Марселя за поддержку."Я рада, что воля марсельцев была соблюдена", - сказала представитель "Марсельской весны", получившей в целом на выборах в этом городе большинство в 38% голосов, тогда как представителю партии "Республиканцы" удалось достичь лишь уровня в 30%. Однако вопрос о выборе мэра по законам Франции решают муниципальные советники, а не напрямую избиратели.

Обращаясь к жителям, женщина-мэр пообещала "положить конец кумовству, созданию политической клиентуры и правлению политических кланов в городе", имея в виду методы действий правоцентристов. Среди ее главных планов и "борьба с социальной несправедливостью" в городе, большая часть северных кварталов которого относится к неблагополучным. "Мой проект для Марселя - это превращение его в более зеленый, более справедливый и демократический город", - подчеркнула 63-летняя Рубирола, прозванная "Мадонной северных кварталов".

Сама Рубирола не является выходцем из местной североафриканской общины. Она происходит из семьи иммигрантов, прибывших в Марсель из Неаполя и Каталонии. Ее отец - коммунист.