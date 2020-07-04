Над горой Рашмор в США впервые за 11 лет дали салют в честь Дня независимости

ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Около 7,5 тыс. человек собрались в пятницу поздно вечером у горы Рашмор (штат Южная Дакота), чтобы посмотреть на первый с 2009 года салют в честь Дня независимости США, а также послушать приехавшего туда на встречу со своими сторонниками президента Дональда Трампа.

На гранитной породе горы высечены скульптурные портреты президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Гора является своего рода символом патриотизма для американцев.

Трамп стал первым президентом США после Джорджа Буша-старшего, приехавшим к горе Рашмор на празднование Дня независимости. Буш совершил этот визит в 1991 году. "Этот памятник не будет никогда осквернен. Гора Рашмор будет стоять вечно. Эти герои никогда не будут опозорены. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. Гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе", - заявил Трамп.

В последний раз салют у горы Рашмор в честь Дня независимости был дан в 2009 году. В дальнейшем его решили отменить из-за высокой вероятности воспламенения растущих вокруг деревьев. Трамп выступил за возобновление традиции проведения праздничного салюта. Власти Южной Дакоты, губернатором которой является член Республиканской партии Кристи Ноэм, эту идею поддержали. По их оценкам, за последние 11 лет окружающие гору лесные массивы укрепились, а салюты и фейерверки стали гораздо безопаснее.

Критика выступления

За это решение президент подвергся резкой критике. Демократы выступили против такого празднования в условиях пандемии нового коронавируса. В США за минувшую пятницу были зафиксированы рекордные 57 497 новых случаев заражения. При этом Ноэм заявила ранее, что власти штата не собираются требовать и следить за тем, чтобы приезжающие на салют надевали маски и соблюдали требования социального дистанцирования во время торжественных мероприятий. Но маски все же бесплатно предоставлялись всем присутствовавшим. Ноэм призвала "оставаться дома" тех, кто боится заразиться.

Проживающие в Южной Дакоте индейцы также были недовольны приездом президента. Они устроили во время его визита акцию протеста из-за празднования в священном для них месте. Десятки протестующих даже заблокировали дорогу к месту проведения мероприятия, однако стражи порядка быстро восстановили движение. Несколько участников акции были задержаны. Губернатор отвергла очередной призыв лидеров коренного населения штата уничтожить барельеф, являющийся, с точки зрения индейцев, "символом превосходства белых и системного расизма" в стране.

Перед выступлением президента над местом празднования прошел парад военной авиации: над горой пролетело несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, истребителей из пилотажной группы ВМС США Blue Angels и вертолетов. Ноэм отметила, что более 100 тыс. человек хотели посетить мероприятие, но места были подготовлены лишь для 7,5 тыс. зрителей.

До колонизации Америки гора Рашмор являлась священным местом для проживавших там индейских племен дакота. Работы по созданию мемориала с изображением четырех президентов велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. Он рассказал, что выбрал Джорджа Вашингтона, потому, что тот привел страну к демократии, Томаса Джефферсона - за принятие Декларации независимости, Авраама Линкольна - за прекращение рабства, а благодаря Теодору Рузвельту был построен Панамский канал.

Об истории праздника

4 июля 2020 года жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами страны.

Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.