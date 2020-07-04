Милорад Додик заявил, что решения о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО нет и не будет

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) не принимала и не примет решения о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявил в субботу сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, отвечая на вопрос агентства СРНА.

Комментируя утверждения членов Президиума БиГ Желько Комшича и Бакира Изетбеговича о том, что посол России в Сараево Петр Иванцов якобы вмешивается во внутренние дела БиГ в вопросе вступления в НАТО, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что решения о членстве в НАТО нет. "Решения о членстве в НАТО нет, и нет пути БиГ в этот союз, и его не будет, и в этом не виноваты ни Иванцов, ни Российская Федерация, - сказал Додик. - РФ проводит дружественную политику в отношении БиГ, основанную на международном праве, не скрывая добрых отношений с Республикой Сербской (энтитет БиГ)". Он также заявил, что Комшич и Изетбегович не защищают интересы Боснии и Герцеговины, а лишь выполняют указания Запада.

Ранее посол уже ответил на обвинения о вмешательстве РФ во внутреннюю политику, опубликованные в конце недели ведущими изданиями БиГ. В авторской статье, опубликованной в субботу в газете "Глас Српске", он заявил, что "консенсуса по теме интеграции БиГ в НАТО в местном обществе нет".

"Попытки "продавить" интеграцию БиГ в Альянс подрывают основы функционирования БиГ как государства трех равноправных народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, создают угрозу безопасности и стабильности. У России как одного из государств-гарантов мирного соглашения есть все права и обязанности указать на это и работать в пользу неукоснительного соблюдения дейтонских принципов", - говорится в статье российского дипломата.

В ответ на статью Иванцова в субботу с заявлениями порталу Klix.ba выступили хорватский и боснийский члены Президиума БиГ Комшич и Изетбегович. Комшич назвал статью "атакой РФ на решения Боснии и Герцеговины". В свою очередь Изетбегович заявил, что "Россия вмешивается во внутренние дела БиГ". "Решения о НАТО приняты давно, какое отношение к этому имеет Россия? Мы приняли наши стратегические решения, <...> и мы по ним будем двигаться к ЕС и НАТО, нравится или нет это российскому послу", - заявил Изетбегович.

Позиция сербов Боснии и Герцеговины

Ранее в интервью ТАСС Додик рассказал, что Республика Сербская испытывает серьезное давление по вопросу вступления в НАТО. По его словам, Запад хотел бы видеть все страны в НАТО, однако у Республики Сербской нет намерения менять свою стратегическую определенность, то есть военный нейтралитет. Политик считает, что вступление в НАТО после бомбардировок 1999 года оправдало бы преступную агрессию Североатлантического альянса в отношении Югославии.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории ), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. В ноябре 2019 года парламент Республики Сербской снова выступил за военный нейтралитет, приняв соответствующий документ из 20 пунктов. В документе подчеркивается, что в случае насильственных попыток "втянуть" БиГ в НАТО, Республика Сербская проведет референдум, на котором граждане решат вопрос членства РС в любых военных союзах.