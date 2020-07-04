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Пандемия коронавируса нового типа

Тегеран подал протест в Международный суд ООН по вопросу санкций США в период пандемии

По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Тегеран выступил с протестом в Международном суде ООН по вопросу воздействия санкций США на ситуацию с коронавирусом в Иране. Об этом заявила в субботу вице-президент страны по правовым вопросам Лая Джонейди.

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"Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение [в Иране] заболевания, вызванного коронавирусом", - цитирует ее агентство Mehr.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

Теги
СШАИранПандемия коронавируса нового типа
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