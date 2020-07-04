Зеленский потребовал от генпрокурора и главы МВД не допустить эскалации уличного насилия

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе МВД Арсену Авакову с требованием взять под контроль уровень насилия в стране. Об этом в субботу сообщил офис президента.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Зеленский.

Президент выразил обеспокоенность ростом числа случаев нарушения общественного порядка, незаконного оборота и применения оружия, а также многочисленных нападений на граждан, которые иногда заканчиваются стрельбой.

Таким образом, отметил офис президента, Зеленский отреагировал на драку со стрельбой около ночного клуба "Арена Сити" в центре Киева ранним утром в субботу. Толпа молодых людей устроила разборки, которые закончились стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.