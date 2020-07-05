В Хорватии пройдут выборы в парламент

ЗАГРЕБ, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. кандидатов от порядка 70 партий, объединений и коалиций поборются на парламентских выборах в воскресенье за 151 место в Хорватском саборе (однопалатном парламенте). Как ожидается, основная борьба развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

По данным хорватских аналитиков, к завершению 3 июля предвыборной кампании с небольшим отрывом лидировала коалиция "Перезагрузка", за которую голоса готовы были отдать порядка 30% избирателей. ХДС Пленковича могли поддержать 28-29% проголосовавших. На мандаты в парламенте претендовала и сформированная в начале года партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро - "Движение за Отечество". Оно могла получить 10-12% голосов. В парламент также должны пройти более мелкие партии, в том числе состоящие из независимых кандидатов, представителей нацменьшинств, проживающих в Хорватии, и зарубежной диаспоры, насчитывающей порядка 400 тыс. человек.

По оценкам экспертов, с учетом отсутствия явного лидера новый кабмин будет коалиционным. Участки для голосования откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск). С учетом ежесуточного роста почти на 100 человек числа инфицированных каждый избирательный участок обеспечат средствами для дезинфекции, избирателям будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки. По последним данным, в республике зарегистрировано 3 094 случая заражения коронавирусом, 2 183 человека выздоровели, 113 умерли.

Предвыборные обещания

ХДС нацелена на сохранение демократических ценностей, защиту интересов соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, движение хочет сократить число министерств и ведомств, а также чиновничий аппарат на региональном и муниципальном уровнях. В партии Пленковича обещают создать в республике до 100 тыс. новых рабочих мест, на что планируется выделить порядка €1,3 млрд. Кроме того, среди приоритетов ХДС - увеличение зарплаты, повышение пенсий и пособий, выделение средств на модернизацию систем здравоохранения и образования.

В "Перезагрузке" настроены, в частности, на борьбу с коррупцией и установление гендерного равенства во всех сферах деятельности. Среди приоритетов коалиции - реформа здравоохранения, окончание процесса приватизации в этой системе, создание новых рабочих мест и увеличение доходов медперсонала. В "Движении за Отечество" также намерены бороться с коррупцией и укреплять демократические процессы в стране.

Во внешней политике все три политические силы намерены сохранять и развивать отношения со стратегическими партнерами, в числе которых США. Не исключают они и ведения диалога с Россией, Китаем, Японией и Индией при учете национальных интересов. Наряду с этим в ХДС продолжат прилагать усилия по вступлению в Шенген и еврозону.

По данным Государственной избирательной комиссии, из 4,3 млн жителей Хорватии проголосовать смогут порядка 3,86 млн, в том числе не зарегистрированные в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном это жители Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство. За ходом голосования, которое завершится в 19:00 (20:00 мск), будут следить более 8,5 тыс. наблюдателей.