В Токио началось голосование на губернаторских выборах

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Голосование на губернаторских выборах началось в воскресенье в столице Японии. В 07:00 по местному времени (01:00 мск) открылось порядка 1,8 тыс. избирательных участков.

Голосование продлится до 20:00 (14:00 мск). В этот раз на пост губернатора Токио баллотируется рекордное число кандидатов - 22, в том числе действующий губернатор Юрико Коикэ, считающаяся абсолютным фаворитом гонки. По данным избирательного комитета столицы, в досрочном голосовании приняли участие порядка 1,4 млн токийцев - почти на 60 тыс. больше, чем четыре года назад.

Последние три дня в столице Японии фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом, чего не было в Токио с мая, когда по всей стране действовал режим чрезвычайной ситуации. Наибольшее число инфицированных фиксируется в развлекательных кварталах одного из центральных районов, в связи с чем Коикэ настоятельно просит местных жителей избегать их посещения. Столичные власти обещали, что на избирательных участках будут приняты все меры предосторожности.