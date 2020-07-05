В Конгрессе США считают, что организаторов утечек ложных данных о РФ и талибах не найдут

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Власти США никогда не установят, кто именно из сотрудников разведывательных служб страны организовал утечку недостоверной информации в прессу о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Уверенность в этом выразил в субботу в эфире телеканала Fox News старший республиканец спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (от штата Калифорния).

"Разведывательные службы были политизированы минимум с 2016 года", - отметил республиканец. По его словам, демократы пытались заручиться поддержкой американских спецслужб, чтобы осуществлять слежку за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа, который является сейчас президентом США.

Как отметил Нуньес, распространение утверждений о талибах и РФ рядом СМИ напоминает события, которые имели место перед попыткой импичмента Трампа в Конгрессе США, предпринятой демократами в начале 2020 года. "Сначала сенсационная публикация, а потом, конечно, через несколько дней выясняется, что разведывательные данные даже не поступали президенту", - добавил он.

"Я не думаю, что мы найдем организаторов утечек, которые просто пытались помочь левым представить свою версию, чтобы нанести ущерб Республиканской партии", - подчеркнул Нуньес. Он предположил, что за утечкой стоят сотрудники, которые работают в сфере контрразведки. О необходимости найти и привлечь к ответственности организаторов утечек заявлял, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.