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Трамп заявил, что США "свергли коммунистов"

Теперь, как утверждает американский лидер, стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в субботу, выступая в Белом доме на мероприятии "Салют Америке - 2020" по случаю Дня независимости.

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"Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности", - утверждает он.

"Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают", - сказал Трамп.

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