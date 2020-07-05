Трамп заявил, что США "свергли коммунистов"

Пандемия коронавируса нового типа

Трамп полагает, что вакцину от коронавируса могут разработать раньше, чем он говорил

Президент США в очередной раз заявил, что власти Китая допустили "распространение вируса по всему миру, в 189 странах"

Читать полностью