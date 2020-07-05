СМИ: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

ТАСС, 5 июля. Неизвестные совершили в ночь на воскресенье ракетный обстрел посольства США в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Как информирует иракский спутниковый телеканал "Диджля", часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot. По его данным, несколько снарядов упали в районе "зеленой зоны". Информация о разрушениях не приводится.
"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.