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СМИ: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Часть ракет перехватили зенитные ракетные комплексы Patriot
Посольство США в Багдаде AP Photo/Khalid Mohammed
Описание
Посольство США в Багдаде
© AP Photo/Khalid Mohammed

ТАСС, 5 июля. Неизвестные совершили в ночь на воскресенье ракетный обстрел посольства США в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как информирует иракский спутниковый телеканал "Диджля", часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot. По его данным, несколько снарядов упали в районе "зеленой зоны". Информация о разрушениях не приводится.

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

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