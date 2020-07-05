День независимости США отметили в Вашингтоне воздушным парадом

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американские военные самолеты и вертолеты пролетели в субботу над центром Вашингтона в рамках мероприятия "Салют Америке - 2020", посвященного Дню независимости США.

В воздушном параде приняли участие как исторические воздушные суда, представлявшие различные эпохи авиастроения, начиная со Второй мировой войны, так и современная техника.

Началось мероприятие с пролета над Белым домом президентского "борта номер один" - самолета Air Force One. Затем в небе появился военно-транспортный Bombardier Dash 8, с которого под звуки американского гимна на большую лужайку у резиденции американского лидера, именуемую Эллипсом, высадились парашютисты.

Основная часть авиапарада продолжилась после выступления президента США Дональда Трампа. В небе сначала появились самолеты времен Второй мировой войны, такие как Douglas DC-3, истребители P-51 Mustang, бомбардировщики B-17 Flying Fortress, а также B-29 Superfortress, известные тем, что сбросили атомные бомбы на Японию.

Эпоха Корейской войны была представлена самолетами Douglas A-26 Invader и истребителями Chance Vought F4U Corsair, период Вьетнамской войны - вертолетами Bell UH-1 Iroquois и Boeing CH-47 Chinook.

Над резиденцией американского президента пролетели также стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, до сих пор остающиеся составной частью американской ядерной триады. За ними последовали вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, стратегический бомбардировщик B-1.

День независимости

4 июля жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами США.

Декларация, провозглашавшая независимость США от Великобритании, была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.