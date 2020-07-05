{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Рэп-исполнитель не пояснил, какую партию он будет представлять
Канье Уэст AP Photo/Michael Wyke
Описание
Канье Уэст
© AP Photo/Michael Wyke

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст намерен претендовать на высший государственный пост в США. Об этом он сообщил в субботу в Twitter.

На эту тему
Вызов-2024: общий лимит времени для Трампа и Байдена

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", - написал Уэст. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять. Он также не дал однозначно понять, идет ли речь о выборах главы государства, предстоящих в этом году. Вместе с тем в его сообщение включен хэштег, касающийся планов на текущий год.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США во время выступления Трампа в День независимости
Некоторые присутствовавшие пытались помешать сожжению флага и даже потушить его
Читать полностью