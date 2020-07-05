Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст намерен претендовать на высший государственный пост в США. Об этом он сообщил в субботу в Twitter .

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", - написал Уэст. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять. Он также не дал однозначно понять, идет ли речь о выборах главы государства, предстоящих в этом году. Вместе с тем в его сообщение включен хэштег, касающийся планов на текущий год.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.