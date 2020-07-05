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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США во время выступления Трампа в День независимости

Некоторые присутствовавшие пытались помешать сожжению флага и даже потушить его

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг на площади рядом с Белым домом во время выступления президента Дональда Трампа на мероприятии "Салют Америке - 2020" по случаю Дня независимости. Об этом сообщил в субботу столичный телеканал WUSA9.

Инцидент, согласно этим данным, произошел на площади Black Lives Matter Plaza - так после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда был переименован небольшой участок на пересечении Эйч-стрит и 16-й улицы рядом с Лафайет-сквер у Белого дома.

По данным телеканала, некоторые присутствовавшие на площади пытались помешать сожжению флага и даже потушить его. Между двумя группами чуть не возникла стычка.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих районах США после смерти Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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