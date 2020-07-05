{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Расследованием убийства просителя убежища из РФ занялась австрийская контрразведка

Издание OE24 ранее сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что следствие считает убийство заказным

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Расследованием убийства просителя убежища из России в Австрии занялось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении управления полиции этого австрийского региона.

На эту тему

"Причины преступления неизвестны. Дальнейшее расследование ведет земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом", - отметили в полиции.

Как ранее сообщили ТАСС в полиции Нижней Австрии, 43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России, был застрелен в субботу в городе Герасдорфе близ Вены. По словам представителя полиции Вальтера Шварценекера, обстоятельства убийства выясняются. Он уточнил, что в ходе розыска в городе Линце был задержан 47-летний предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.

В посольстве РФ в Австрии ТАСС заявили, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.

Издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что следствие считает это убийство заказным. Как утверждается, убитый и задержанный могут быть выходцами из Чечни. В полиции не смогли предоставить ТАСС информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого, а также подтвердить сведения, что погибший и стрелок могли быть выходцами из Чечни.

Теги
АвстрияРоссия
AP: одна из пострадавших в результате наезда на демонстрантов в Сиэтле умерла
Вторая пострадавшая находится в тяжелом состоянии
Читать полностью