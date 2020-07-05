Премьер Франции заявил о намерении властей вернуться к рассмотрению пенсионной реформы

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, вступивший в должность 3 июля, заявил о намерении осуществить в краткосрочной перспективе пенсионную реформу, которая была отложена в середине марта в связи с пандемией коронавируса.

"Крайне важные решения в настоящий момент находятся в поле нашего зрения, - сказал премьер в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche. - Занятость населения, которая, конечно, в нынешних условиях требует особого внимания, преобразования в системе здравоохранения". "К этому необходимо добавить реформы, касающиеся пенсионного вопроса, и темы страхования на случай безработицы", - отметил он.

Комментируя обеспокоенность французских профсоюзов относительно пенсионной реформы, Кастекс отметил, что этот вопрос "будет пересмотрен с учетом новых обстоятельств", связанных с пандемией. Кризис, вызванный последствиями распространения коронавируса, "значительно усугубил ситуацию с пенсионными режимами". "Я хочу возобновить диалог с социальными партнерами, это очень важно. Сможем ли мы решить эти вопросы в краткосрочной перспективе? Это то, чего я хочу", - сказал премьер.

В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.

В середине марта Макрон во время телевизионного обращения к нации заявил, что на период пандемии коронавируса власти приостанавливают реформы, находившиеся в тот момент на разной стадии реализации. В их числе была и пенсионная реформа, ставшая причиной серии забастовок, начавшихся в декабре 2019 года по инициативе профсоюзов. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы выражают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий трудящихся.

2 июля президент Франции в интервью региональным СМИ заявил, что власти не откажутся от пенсионной реформы, но допускают ее изменение в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.