Экзитпол: на выборах в Токио побеждает действующий губернатор

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор японской столицы Юрико Коикэ одерживает убедительную победу на прошедших в воскресенье выборах и переизбирается на второй срок. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного японским общественным телевидением.

Так, по данным экзитпола, Коикэ набирает почти 60% голосов. За ней следует выдвиженец от оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Японии Кэндзи Уцуномия, получивший чуть больше 20%.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (14:00), в настоящее время идет подсчет голосов. Выступая в прямом эфире японского общественного телевидения сразу после закрытия избирательных участков, Коикэ пообещала, что токийская администрация сделает все необходимое для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Токио. "Я сделаю все необходимое для того, чтобы оправдать возложенное на меня доверие в ходе второго губернаторского срока", - также добавила она, признав, что не может в полной мере радоваться победе на фоне продолжающей оставаться крайне сложной ситуации с коронавирусом.

В Токио уже четвертый день подряд фиксируются более 100 новых случаев заражения с очагом в развлекательных кварталах центра столицы. В этой связи Коикэ уже призвала местных жителей отказаться от ночной жизни, попросив воздержаться от посещения увеселительных и питейных заведений в вечернее и ночное время суток.

В этот раз на пост губернатора Токио баллотировалось рекордное число кандидатов - 22, включая действующего губернатора Юрико Коикэ, которая считалась абсолютным фаворитом гонки.

Сами выборы, как убедился корреспондент ТАСС, прошли при повышенных мерах предосторожности в целях борьбы с распространением коронавируса. Перед входами на избирательные участки были установлены дезинфекторы для рук, а голосующие должны были носить маски. В случае отсутствия маски избирателю ее бесплатно предоставляли члены избиркома, а при наличии аллергии на спиртосодержащие дезинфицирующие средства выдавали одноразовые перчатки.

В новость были внесены изменения (14:28 мск) - добавлены подробности.