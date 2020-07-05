США провели в Южно-Китайском море учения с участием двух авианосцев и бомбардировщика B-52

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американские военные провели в Южно-Китайском море учения с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщило в воскресенье Тихоокеанское командование ВВС США.

"Бомбардировщик B-52 <...> участвовал в учениях совместно с ударными группами авианосцев Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море <...> B-52 провел 28-часовую миссию, чтобы продемонстрировать приверженность Индо-Тихоокеанского командования ВС США безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность решением КНР провести с 1 по 5 июля военные учения около Парасельских островов в Южно-Китайском море. Американское военное ведомство ответило, что "следит за действиями Пекина", которые "дестабилизируют ситуацию". В свою очередь газета The Wall Street Journal в пятницу сообщила, что ВС США направляют два своих авианосца в район поблизости от места проведения военных маневров КНР. При этом командующий ударной группой контр-адмирал ВМС США Джордж Уикофф подчеркнул изданию, что американские учения не являются ответом на китайские маневры, но отметил, что учения КНР "оправдывают присутствие [в регионе] ВМС США".

В пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай проводит военные учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море в соответствии со своим исконным суверенным правом и не приемлет критику этих действий от США, которые являются главным дестабилизирующим фактором в регионе. Как он уточнил, оспариваемые у Китая другими государствами Парасельские острова (острова Сиша) - "исконная китайская территория", по данному вопросу "не существует абсолютно никаких пререканий".

Парасельские острова и расположенный по соседству архипелаг Спратли (Наньша) много лет остаются предметом многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.