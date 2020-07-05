Две ракеты запущены из сектора Газа по территории Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в воскресенье вечером две ракеты по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в районах, прилегающих к сектору Газа, сообщаем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в заявлении военных. Государственное израильское радио KAN сообщает, что о пострадавших или ущербе в результате ракетного обстрела не поступало.

В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю 26 июня и по одной ракете 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.