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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

Общее число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек, тогда как в России этот показатель составляет более 681 тыс.
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© AP Photo/Channi Anand

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июля. /ТАСС/. Индия обогнала к вечеру воскресенья Россию по общему количеству случаев заражения коронавирусом, заняв по этому показателю третье место в мире. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные о числе заболевших, полученные из разных штатов страны.

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По этой информации, общее число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек, тогда как в России этот показатель составляет более 681 тыс. Таким образом, Индия уступает по числу заболевших за время пандемии только США и Бразилии.

Индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не подтвердило эти данные.

Утром в воскресенье, по официальным данным этого ведомства, общее число заболевших в Индии составило 673 165, число инфицированных с утра субботы до утра воскресенья выросло на 24 850, что стало рекордом в этой стране за все время пандемии.

Теги
ИндияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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