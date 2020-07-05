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Истребители и вертолеты атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракеты

Ранее три ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории
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© EPA-EFE/MOHAMMED SABER, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Израильские истребители и вертолеты нанесли в воскресенье удары по военным объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня три ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории. В ответ некоторое время назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. В ходе атаки была поражена структура ХАМАС, использовавшаяся для деятельности под землей", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье палестинские радикалы выпустили из сектора Газа три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО, сообщила ранее армейская пресс-служба. По информации радио KAN, сообщений о пострадавших и ущербе после этого обстрела не поступало.

В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю 26 июня и по одной ракете 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ каждый раз армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС.

23 и 24 февраля по израильской территории из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ ВВС еврейского государства поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.

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