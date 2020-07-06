Госдеп: обстрелы "зеленой зоны" Багдада представляют опасность не только для США

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Ракетные обстрелы "зеленой зоны" Багдада - района, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства, - представляют опасность для всех, не только для Соединенных Штатов. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в воскресенье представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ракетном обстреле этого района.

"Нам известно о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне. Иракские службы безопасности ведут расследование. Угроза ракетных обстрелов представляет опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, расположенных по соседству дипломатических миссий, жителей бывшей международной зоны и прилегающих районов", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что расположенное в "зеленой зоне" Багдада американское посольство подверглось обстрелу со стороны неизвестных. По данным иракского спутникового телеканала "Диджля", часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot.

По данным Al Arabiya, в понедельник по местному времени ракета упала на территории международного аэропорта иракской столицы. Как отметил телеканал, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, боеприпас не взорвался. На просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эту информацию в Пентагоне и Госдепартаменте пока не ответили.